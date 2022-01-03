"مدني تبوك" يخمد حريقًا في شقة أسفر عن إصابة شخص باختناق

توصيات استعمال وسائل التدفئة تتضمن ضرورة إطفائها عند النوم

أخمدت فرق الدفاع المدني بتبوك حريقًا اندلع في شقة بسبب ترك المدفأة بجانب الأثاث.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص باختناق، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

من ناحية أخرى، نصح الدفاع المدني عند استخدام وسائل التدفئة، بمنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة للغرفة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنازل وعند النوم.

وشدّد على ضرورة عدم وضع السوائل الحارة أو الأطعمة على وسائل التدفئة، إضافة إلى إبعاد المدفأة عن الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال.