"البيئة": "القنفذة" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة يوم أمس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "القنفذة" في مكة المكرّمة، سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، يوم أمس الإثنين، في خميس حرب/القنفذة بمنطقة #مكة_المكرّمة.

البيئة القنفذة أمطار

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15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 10:18 AM

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة يوم أمس

"البيئة": "القنفذة" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "القنفذة" في مكة المكرّمة، سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، يوم أمس الإثنين، في خميس حرب/القنفذة بمنطقة #مكة_المكرّمة.

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