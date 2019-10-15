"البيئة": "القنفذة" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة يوم أمس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "القنفذة" في مكة المكرّمة، سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": سجّلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، يوم أمس الإثنين، في خميس حرب/القنفذة بمنطقة #مكة_المكرّمة.