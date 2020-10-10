السخط يتصاعد في شمال بريطانيا ضد إغلاق "كورونا" الجديد

رؤساء البلديات دعوا إلى مقاومة التدابير

عبّر رؤساء بلديات يمثلون الملايين في شمال إنجلترا عن غضبهم، اليوم السبت، في وقت تستعد فيه الحكومة لفرض نظام إغلاق جديد بثلاثة مستويات لمواجهة "كوفيد-19"، يعتبر معارضوه أنه "سيفاقم الضغط على العمال الأكثر فقراً".

ودعا رؤساء البلديات في رسالة مفتوحة، أعضاء البرلمان المحافظين، الذين انتزعوا عدداً كبيراً من مقاعد حزب العمال في معاقله بشمال إنجلترا في الانتخابات العامة، التي جرت في ديسمبر الماضي إلى مقاومة التدابير.

ويستعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النظام الجديد الاثنين المقبل، في ظل ارتفاع معدل الإصابات بالوباء خصوصاً في شمال البلاد، وارتفاع حصيلة الوفيات على الصعيد الوطني البالغة أكبر من 42 ألفاً، والتي تعدّ في الأساس الأسوأ في أوروبا، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعلى وقع الانتقادات اللاذعة بعدما كشفت تسريبات إعلامية عن تفاصيل الخطة الحكومية، من المقرر أن يخاطب "جونسون" البرلمان بعد مشاورات تجري نهاية الأسبوع بين موظفيه وقادة المناطق المتأثرة.

وبيّن وزير المالية ريشي سوناك أمس أن الحكومة ستدفع نحو ثلثي الرواتب الشهرية للموظفين الذين ستجبر شركاتهم على الإغلاق خلال الشتاء بموجب المستوى الثالث والأعلى للإغلاق بناء على النظام الجديد.