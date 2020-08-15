رصد مؤسسة تخزّن منتجات تجميلية بالرياض دون اتباع الاشتراطات

"الغذاء والدواء" ضبطت 300 ألف عبوة وأحالتها لاستكمال الإجراءات

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤسسة غير مرخصة في الرياض تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية دون اتباع اشتراطات التخزين السليم.

وقامت "الهيئة" بضبط 300 ألف عبوة قبل إحالة المنشأة لاستكمال الإجراءات اللازمة.