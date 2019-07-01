الفيصلي يتعاقد مع الثنائي "ويليام" و"الغامدي"

أعلنت إدارة نادي الفيصلي توقيعها عقداً مع اللاعب البرازيلي '' ويليام الفيس '' لمدة موسمين بعد أن تجاوز اللاعب الفحص الطبي.

وكان اللاعب قد وقع عقداً مبدئياً قبل أن يجري فحصاً طبياً.

كما أعلنت إدارة النادي التعاقد مع خالد الغامدي لاعب خط الدفاع لمدة موسم واحد.

وسبق للاعب ذي الـ31 عاماً تمثيل أربعة أندية، آخرها نادي الرائد.