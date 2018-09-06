"مدني مكة": طبقنا خطة طوارئ الأمطار وباشرنا بلاغات التماسات كهربائية .. ولا إصابات

أهابت بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء أمس الأربعاء، أنه تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًا".

وأضاف: تم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها، وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار، في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح متمنين السلامة للجميع.



