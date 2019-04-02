حركة النهضة: هذه حقيقة شائعة ملاحقة "الغنوشي" أمير قطر ومطالبته بالبقاء

خلال الدورة الـ30 للقمة العربية في تونس.. أطلقتها قناة "TRT عربي" التركية

أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة "عماد الخميري"، أن ما راج في بعض وسائل الإعلام بخصوص لحاق رئيس الحركة راشد الغنوشي بأمير دولة قطر إلى المطار، في محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء أشغال القمة العربية؛ عار تمامًا عن الصحة.

وشدد "الخميري" في تصريح لوسائل الإعلام، على أن الغنوشي لم يكن حاضرًا خلال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي انتظمت في تونس بين 26 و31 مارس المنقضي، لا في استقبال الوفود والشخصيات ولا في توديعها.

هذا، وأكد محدثنا ترحيبَ حركة النهضة بكل المسؤولين والقادة العرب الذين شاركوا في القمة، دون استثناء أو تمييز أي طرف عن الآخر، حسب قوله.

وكانت قناة "TRT عربي" التركية، قد أفادت بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لَحِقَ بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المطار؛ في محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء القمة.

وأوردت القناة التركية عن مراسلتها، أن "مغادرة أمير قطر جاءت بعد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي حملت رسائل غير مباشرة إلى قطر".

وأضافت القناة أن "جهودًا كبيرة بُذلت لإعادته إلى القمة؛ أهمها لَحَاق رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" به في المطار؛ للحيلولة دون مغادرته إلى حين انتهاء الجلسة الافتتاحية، وإعلان البيان الختامي للقمة".