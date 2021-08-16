أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء خلال العام الماضي

بينها 146.529 من خدمات العيادات الخارجية و94.221 لخدمات الطوارئ

كشف المدير التنفيذي بمستشفى حراء العام الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، أن المستشفى عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، قدّم خدماته لأكثر من نصف مليون مستفيد خلال عام 1442هـ.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 146.529مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 94.221 مراجعًا، وإجمالي عدد العمليات خلال تلك الفترة 4.067 عملية، وعدد الولادات 4.452 حالة ولادة، وأجرى قسم المختبر 317.764 فحصًا مخبريًّا، وكذلك تم الكشف على 5.552 مراجعًا بعيادة الأسنان، وراجع قسم المناظير 878 مراجعًا.

وأكد "حسين" أنه تم صرف 394.098 وصفة طبية، وأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي 68.972 فحصًا إشعاعيًّا للمرضى والمراجعين في أقسام الأشعة المختلفة، وكذلك استفاد من خدمات العلاج الطبيعي 14.588 مريضًا، وبلغ عدد الجلسات العلاجية 22.669 جلسة علاجية؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم العيون 14.810 مستفيدين.

وأوضح أن المستشفى تصل طاقته الاستيعابية إلى 280 سريرًا، وأفاد بأن المستشفى يسعى للمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين من خلال الكوادر الطبية المتخصصة، وتقديم الخدمات بكل عناية في ظل جائحة كورونا وفقًا للإجراءات الاحترازية، وحرصًا على سلامة الجميع، وكذلك تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى وذويهم.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمستشفى حراء العام، وكذلك توعوية المرضى المنومين والمتقدمين لبرنامج فحص ما قبل الزواج لعام 1442هـ؛ بلغ 39.232 مستفيدًا؛ حيث وجّه الرئيس التنفيذي بمستشفى حراء باستثمار هذه المواقع بالتوعية الإلكترونية، وتفعيلها لخدمة توعية المرضى والمراجعين، وكذلك بوضع المواد التوعوية على شاشات المستشفى التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وأيضًا عن طريق استغلال كافة مواقع التواصل الاجتماعي للتثقيف والتوعية والتفاعل المباشر مع ملاحظات وآراء المتابعين والرد على استفسارات المستفيدين من هذه الخدمات كافة.