اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.
وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.
التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.
وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.