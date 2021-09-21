اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط

التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.