اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط

التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.

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21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 12:28 PM

التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها

اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها.

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