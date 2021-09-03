العويشير ينتظم في أول تدريباته مع الاتفاق

انتظم الحارس عبدالله العويشير في أول تدريباته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بعد توقيع عقده الاحترافي مع الاتفاق مؤخرًا حتى 2025م.



وكان الفريق الاتفاقي قد نظّم ممرًّا للعويشير ترحيبًا به قبل بداية التدريب الذي استؤنف اليوم ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقُّف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



واشتمل التدريب على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسَّم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية على محطات عدة.



واختُتم التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.