منع سفر وتعليق قدوم وضبط مخدرات ومخالفين.. شاهد "الداخلية في أسبوع"

اعتماد الخطة الأمنية لمناسك الحج وخطة الطوارئ.. وتحذيرات وإفشال تهريب

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى اعتماد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا، وذلك لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هــ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُتخذة لمواجهة جائحة كورونا التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ومتابعتهما المستمرة لتوفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتضمن الفيديو اعتماد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

كما تقدم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في الثاني من ذي الحجة للعام 1442هـ، ندوة افتراضية بعنوان: الأمن الصحي في الحج، وذلك في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة لتسليط الضوء على أهمية توفير رعاية صحية مميزة على مستوى عال من التأهب والجاهزية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

وأشار الفيديو إلى أن وزارة الداخلية، ستضبط كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام أو المنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدّسة (مِنى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح بدءاً من 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال.

كما أشار إلى الإعلان عن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية لكل من: إثيوبيا، الإمارات، فيتنام، وتعليق القدوم من: إثيوبيا، الإمارات، فيتنام، أفغانستان اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ولفت إلى تحذير الأمن العام من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها مؤكداً أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أصحابها، مشيراً إلى أن الوسيلة النظامية للتسجيل في حج هذا العام هو المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول آلياً.

ولفت كذلك إلى أن حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أحبط محاولة تهريب (914.481) قرص إمفيتامين مخدر و(241) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر وذلك في قطاعي رأس تنورة والخفجي، كما أحبط رجال حرس الحدود بقطاع حقل الضالع بمنطقة تبوك محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وتضمن الفيديو ضبط الأفواج الأمنية بمنطقة عسير (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر في عمليتين أمنيتين والقبض على المتورّطين فيهما وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأشار الفيديو إلى أن قيادة قوات أمن الحج ضبطت (52) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحدّدة بعشرة آلاف ريال.

ولفت إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (19.812) ألف مخالف وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 / 11 / 1442هـ.

وتضمن الفيديو أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت (112) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأشار إلى رصد (20213) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 17 حتى 23 / 11 / 1442هـ.

ولفت إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (319156) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (45593) اتصالاً لكل يوم.