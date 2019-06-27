جامعة الإمام توفر عددًا من الوظائف التعليمية بمعاهدها العلمية للخريجين

والتقديم يبدأ الأحد المقبل إلكترونيًّا

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عددًا من الوظائف التعليمية في المعاهد العلمية بمختلف مناطق المملكة، مهيبة بالخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عليها ابتداء من الأحد المقبل.

وقالت الجامعة: إن من شروط التقديم على تلك الوظائف: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة بالانتظام الكلي، وألّا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات، وأن يقدم إفادة باجتياز اختبار كفايات المعلمين في التخصص والكلي، بما لا يقل عن 50% من المركز الوطني للقياس والتقويم، وألا يكون مضى على اجتياز اختبار كفايات المعلمين أكثر من ثلاث سنوات.

وألا يكون موظفًا حكوميًّا، أو يتجاوز عمره 30 سنة، وأن يجتاز الاختبار التحريري الذي سيُعقد للمتقدمين المنطبقة عليهم الشروط، وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة الموضحة أمام كل تخصص في الإعلان.

وأضافت الجامعة أن الوثائق المطلوبة للتقديم هي: أصل وثيقة التخرج، مع صورة مصدقة منها، وصورة مصدقة من السجل الأكاديمي لجميع سنوات الدراسة الجامعية، وصورة من الهوية الوطنية، مع الأصل للتصديق، وأربع صور شمسية مقاس (4 × 6).

وأوضحت أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ الأحد المقبل، ويستمرّ يومي الاثنين والثلاثاء عن طريق موقع الجامعة: «https://imamu.edu.sa/announcements/pages/Ann-23-10-1440-1.aspx»