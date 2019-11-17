مركز الدعوة بالرياض ينظم درسًا أسبوعيًّا للنساء كل ثلاثاء

لشرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ ابن عبدالوهاب

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري، بحي العريجاء؛ درسًا أسبوعيًّا للنساء، كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب، ابتداء من 22 ربيع الأول، بعنوان: "شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب"، تلقيه الداعية عبير بنت منصور الحزيمي.



وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن.