"رئيس هيئة الأركان" يلتقي كبير المستشارين العسكريين البريطانيين

استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا التعاون الدفاعي بين البلدين

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم كبير المستشارين العسكريين البريطانيين الفريق الجوي الركن مارتن سامبسون.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.



حضر اللقاء عددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.