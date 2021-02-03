بداية الحالة الماطرة.. الحصيني عن "عطاء": متفاوتة من مكان لآخر

قال: حبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق تبوك والمدينة والشمالية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة حتى صباح الخميس، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ الى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تكون من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف والباحة وعسير وحائل، مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها.