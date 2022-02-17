صافرة "ماريو دياز" تضبط قمة "جولة يوم التأسيس".. بين الهلال والشباب

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة قمة مباريات "جولة التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة 21"، التي تجمع الهلال ونظيره الشباب مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لطاقم التحكيم المكون من ماريو دياز للساحة، ويعاونه مواطناه: إدواردو كاردوزو، وميليسياديس سالديفار، ومعهم السعودي عبد الله العويدان حكم رابع، والبارجواياني فابيو فيرسيمو لتقنية حكم الفيديو المساعد، وفيصل القحطاني معاونًا.