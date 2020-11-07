بيشة.. جراحة ناجحة لاستخراج قفاز جراحي من أمعاء طفل "توحد"

يبلغ من العمر 9 أعوام وكان يعاني استفراغًا وإمساكًا بالمعدة

استخرج فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال في بيشة قفازًا جراحيًا من أمعاء طفل توحد في عملية عاجلة ناجحة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة استقبل طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات ويعاني من التوحد، حيث كان لديه استفراغ وإمساك لعدّة أيام.

وبعد إجراء الفحوصات العاجلة، تبين وجود انسداد في الأمعاء، على إثرها تم تحضير الطفل لعملية عاجلة، وتم استخراج القفاز بعمليةٍ جراحية تكللت بالنجاح.

يذكر أن مثل تلك الحالات قد لا يتم تشخيصها بسهولة، وذلك نظراً لحالة "التوحد" لدى الطفل، وعدم ملاحظة الأهل للطفل عند ابتلاع الأجسام الغريبة، وتماثل الطفل للشفاء، وخرج من المستشفى.

تعامل مع حالة الطفل فريق طبي هم: الدكتور عبدالرحمن المعاوي، استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتور جون، والدكتور حميد من التخدير، والدكتور شفيق من الأشعة.

صحة بيشة مستشفى الولادة والأطفال بيشة

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 07:58 PM

يبلغ من العمر 9 أعوام وكان يعاني استفراغًا وإمساكًا بالمعدة

بيشة.. جراحة ناجحة لاستخراج قفاز جراحي من أمعاء طفل "توحد"

سويد الحارثي

بيشة

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استخرج فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال في بيشة قفازًا جراحيًا من أمعاء طفل توحد في عملية عاجلة ناجحة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة استقبل طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات ويعاني من التوحد، حيث كان لديه استفراغ وإمساك لعدّة أيام.

وبعد إجراء الفحوصات العاجلة، تبين وجود انسداد في الأمعاء، على إثرها تم تحضير الطفل لعملية عاجلة، وتم استخراج القفاز بعمليةٍ جراحية تكللت بالنجاح.

يذكر أن مثل تلك الحالات قد لا يتم تشخيصها بسهولة، وذلك نظراً لحالة "التوحد" لدى الطفل، وعدم ملاحظة الأهل للطفل عند ابتلاع الأجسام الغريبة، وتماثل الطفل للشفاء، وخرج من المستشفى.

تعامل مع حالة الطفل فريق طبي هم: الدكتور عبدالرحمن المعاوي، استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتور جون، والدكتور حميد من التخدير، والدكتور شفيق من الأشعة.

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