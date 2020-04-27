بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض

رفع أكفّ الضراعة لله أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة

رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .

وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!

وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء .