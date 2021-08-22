"قيصرية" بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة لسيدة تعاني من سمنة مفرطة

وزنها 210 كلجم وسبق أن أُجري لها 3 عمليات

نجح فريق طبي في إجراء عملية قيصرية بمدينة الملك سلمان عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة بمستشفى النساء والولادة والأطفال لسيدة حامل بالشهر التاسع تعاني من سمنة مفرطة، حيث كان وزنها 210 كيلو جرامات، وسبق أن أُجري لها ثلاث عمليات قيصرية، فيما تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتتمتع حالياً هي ومولودتها بصحة جيدة.

وكانت المريضة تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، وسكر الحمل، وارتفاع ضغط الدم، والربو، واختلال في عضلات القلب.