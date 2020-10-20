"إنستجرام" تختبر تقنية جديدة ستكون مثالية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية

تقارير: سيتم من خلال تلك التقنية ربط ممثلي خدمة العملاء المباشرين بالطلبات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل المصور المملوك لـ"فيسبوك"، إنستجرام، يختبر حاليًا تقنية جديدة وُصفت بأنها ستكون "مثالية" لأصحاب الشركات والعلامات التجارية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "إنستجرام" تختبر حاليًا تقنية رسائل "خدمة العملاء" لأصحاب العلامات التجارية والشركات.

وسيتم من خلال تلك التقنية ربط ممثلي خدمة العملاء المباشرين بالطلبات أو الاستفسارات الشائعة التي يتلقونها عبر "إنستجرام"؛ لتخفيز عمليات الشراء والطلب عبر التطبيق.

وكانت "فيسبوك" قد فعّلت تلك التقنية عبر تطبيق "ماسنجر" منذ عام 2016، وتسعى حاليًا لأن تمتد تلك الميزة إلى تطبيقها الآخر "إنستجرام".

وستتيح واجهة برمجة التطبيقات للعلامات التجارية التعامل مع الرسائل من مختلف جوانب إنستجرام، مثل المتاجر والقصص، في مكان واحد.

وسيكون أصحاب العلامات التجارية والشركات قادرين أيضًا على دمج إنستجرام في أنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم.

وسيسمح لهم ذلك -على سبيل المثال- برؤية سجل طلبات العميل جنبًا إلى جنب مع الرسائل الواردة منهم.