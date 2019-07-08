الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة

خروقاتها تُبحث الأربعاء المقبل في جلسة استثنائية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها به بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان: إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67 "%.

وأكدت الوكالة في الأول من يوليو الحالي أن إيران تجاوزت قليلاً المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد بـ300 كلغ.



وسيبحث حكام الوكالة خلال جلسة استثنائية في مقرها في فيينا الأربعاء المقبل الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي.