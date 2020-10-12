"آل عطية" مستشاراً بأمانة شؤون الجامعات

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، قراراً بتكليف الدكتور عطية بن عبدالله آل عطية، مستشاراً بأمانة مجلس شؤون الجامعات.

يُذكر أن الدكتور "آل عطية" أستاذ القيادة والسياسة التعليمية المساعد في جامعة الملك سعود، قد عمل مستشاراً بمعهد الإدارة العامة، وترأس العديد من الفرق العلمية في مجالات الإعداد والتطوير القيادي، وأيضاً في مجالات الدراسات والبحوث السياسة التعليمية وتطوير مقاييس الأداء في التعليم العالي.

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12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 06:17 PM

"آل عطية" مستشاراً بأمانة شؤون الجامعات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، قراراً بتكليف الدكتور عطية بن عبدالله آل عطية، مستشاراً بأمانة مجلس شؤون الجامعات.

يُذكر أن الدكتور "آل عطية" أستاذ القيادة والسياسة التعليمية المساعد في جامعة الملك سعود، قد عمل مستشاراً بمعهد الإدارة العامة، وترأس العديد من الفرق العلمية في مجالات الإعداد والتطوير القيادي، وأيضاً في مجالات الدراسات والبحوث السياسة التعليمية وتطوير مقاييس الأداء في التعليم العالي.

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