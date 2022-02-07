مدير عام "بيئة مكة" لـ"سبق": المقطع المتداول عن البئر المهجورة قديم وتم ردمه

دعا للمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، ملابسات مقطع الفيديو المتداول للبئر المكشوفة بمخطط شمال محافظة جدة، مؤكدا أنه مقطع قديم جداً.



وأشار "الغامدي" لـ"سبق" إلى أنه تم التعامل مع البئر في حينه، لافتاً إلى أنه يتم العمل على ردم جميع الآبار المكشوفة والمهجورة حسب الأنظمة.

وقال إن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية و من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/



ودعا "الغامدي" المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع أو بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 939.