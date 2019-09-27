شاهد.. "المدخلي" في زيارة لأسر شهداء الحد الجنوبي: نفخر بآبائكم وأبنائكم

بتوجيه "آل الشيخ" وضمن فعاليات اليوم الوطني ٨٩.. "صميلي" و"بكري" نموذجان

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أسرة الشهيد وائل بن محمد عمير مدخلي، الذي استشهد في ميادين الشرف والعز؛ حماية لتراب ومقدسات الوطن العظيم ودفاعًا عن الدين؛ حيث نقل خلال الزيارة سلام وتحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتقديره الكبير؛ لما قدّمه الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار المملكة.

جاء ذلك خلال زيارته، أمس، لأسرة الشهداء ضمن فعاليات وبرامج الفرع المتزامنة مع ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، التي يقدّمها الفرع لأبناء وبنات المنطقة؛ مقدمًا هدايا تذكارية.

كما زار أسرة الشهيد بكري بن إدريس صميلي، الذي استشهد في ميادين الشرف؛ حماية لدينه ووطنه ومقدساته؛ سائلًا الله أن يتغمدهم برحمته، ويبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأن يربط على قلوب أهاليهم ويُلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد "المدخلي" لأسر الشهداء -خلال الزيارة- أن الجميع فخورون بما قدّم آباؤكم وأبناؤكم في سبيل الدفاع عن المملكة؛ مقدمًا شكره للوزير آل الشيخ الذي شرّفه بزيارة هذه الأسر المباركة؛ داعيًا الله أن يديم على الوطن الأمن والأمان والإيمان والاستقرار.