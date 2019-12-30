"الحقيل" ينقل أبرز وأفضل تقنيات البناء في العالم إلى المملكة

تحقيقاً لرؤى وتطلعات سمو ولي العهد

"المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس القادمة سوف تكون مختلفة تماماً.. وأعتقد أن أوروبا الجديدة ستكون الشرق الأوسط".. هذا ما وعد به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤيته المتفائلة لتطوير جميع ربوع المملكة، والآن يتحقق هذا الوعد من خلال إحداث طفرة وتغيير شاملين في بناء المدن الجديدة بأحدث تقنيات البناء، وتسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية وتمليك الأراضي بأيسر الطرق والإجراءات، وهي الخطط التي ينفذها وزير الإسكان ماجد الحقيل.

ومنذ اليوم الأول له في وزارة الإسكان حرص "الحقيل" على استخدام أساليب البناء الحديث أثناء التخطيط والتنفيذ لبناء الوحدات والمدن الجديدة، وفقاً لرؤية المملكة 2030، فبحث عن أبرز وأفضل تقنيات البناء حول العالم، بما يلائم الطبيعة المحلية للبلاد، ورغبات المواطنين، واتخذ قراراً يقضي باستخدام تقنيات "المباني سريعة البناء" في مشروعات الإسكان بنسبة 50% من إجمالي المشروعات في نهاية عام 2020.

عن هذه التقنيات الحديثة يقول وزير الإسكان ماجد الحقيل في فيديو متداول: إن العالم الآن يستخدم الجيل الثالث من البناء، وكانت المملكة ما زالت في الجيل الأول، ما دعاه إلى وضع مبادرة "تحفيز تقنية البناء".

ورصد "الحقيل" 14 مليار ريال لمبادرة "تحفيز تقنية البناء"، من أجل رفع جودة البناء والتشييد، وإنشاء وتطوير وحدات سكنية ذكية مع حلول مستدامة وبأسعار مناسبة، ومعالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة من خلال تحفيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطينها في المملكة.

وتهدف المبادرة إلى خفض تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ومواءمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، وكذلك خفض الوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية لرفع قدرة البناء السنوية، وزيادة جودة الهيكل السكني والأعمال النهائية، وزيادة مساهمة قطاع البناء في ضخ فرص العمل الملائمة للمواطنين.

وأشار "الحقيل" إلى أن أكثر من نصف مشروعات الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقارب الـ 125 ألف وحدة سكنية، موزعة على 14 مدينة من مدن المملكة، تستخدم حالياً تقنيات البناء الحديثة المتنوعة، مثل الصبات الخرسانية الجاهزة، أو الـ Light kg steel، وغيرهما، بما يساعد في ضخ وحدات أكثر في وقت أقصر وبجودة عالية.

وأوضح الفيديو أن لتقنيات البناء الحديث فوائد عدة، من بينها تحسين جودة الوحدات السكنية، وتخفيض تكلفة البناء بنسبة 20%، واختصار وقت التنفيذ إلى أقل من 90 يوماً، كما تتميز بعزل صوتي وحراري عالي الكفاءة، وعمر افتراضي أطول، ومقاومة للحريق، وتكاليف صيانة أقل.