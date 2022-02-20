الأسرى الفلسطينيون ينفذون إضرابًا شاملاً في كل سجون الاحتلال

يحتجون على أوضاع اعتقالهم

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأحد) عن دخول الأسرى الفلسطينيين في إضراب شامل بكل السجون الإسرائيلية؛ احتجاجًا على تقليص مدة استفادتهم من الخروج إلى الساحات أو ما يعرف بـ"الفورة"، ومنع بعضهم من زيارات الأهل.

وأوضح النادي أن الأسرى الفلسطينيين ارتدوا زي السجن الموحد البني، وهي خطوة تشير إلى منحى تصعيدي من جانبهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينفذ الأسرى اعتصامًا خارج الساحات خلال فترة "الفورة".