منتدى الرياض الاقتصادي.. اهتمام كبير واستعدادات مكتملة

ينطلق الثلاثاء يشخص المعوقات ويقف عندها ويحلّلها ويعمل على تذليلها

تنطلق مساء الثلاثاء المقبل بفندق هيلتون الرياض، الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، وسط اهتمام كبير من الأوساط الاقتصادية وقطاعات الأعمال.

ويسعى المنتدى ضمن أهدافه الرئيسة لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها، مع الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، فيما يقدم اقتراحات وحلولًا عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، أن المنتدى سيعلن خلال فعاليات دورته التاسعة عن توصيات غاية في الأهمية، تشمل تشخيصًا دقيقًا وحلولًا تطويرية محكمة لخمس من القضايا الوطنية والاقتصادية المؤثرة التي تستهدف دعم توجهات الدولة في تحقيق رؤية 2030؛ وهي الإصلاحات المالية العامة، والقطاع غير الربحي، ووظائف المستقبل، والمشاكل البيئية، والهجرة العكسية.



وقال الشويعر: إن ما يميز المنتدى الذي يقوم مقام مركز بحثي يعنى بالقضايا الوطنية، هو تأصيله لمبدأ الحوار والمشاركة بين كل الأطراف المعنية والمتخصصة والمسؤولة داخل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، عبر تكثيف الاجتماعات وتعزيز المشاركة في نقاشات الدراسات كافة، بهدف ملامسة العوائق بشكل مقرب ومكثف، باعتبار أن تشخيص الوقائع بدقة يعطي نتائج دقيقة عند تحديد الحلول.



وأضاف أن أحد أهم أوجه تميز منتدى الرياض الاقتصادي بعده عن الاجتهادات النظرية، فالعمل داخل منتدى الرياض الاقتصادي يقوم على مشاركة واسعة ومؤسسية من المعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم الفكرية والعملية رجالًا وسيدات، حكوميين وقطاعًا خاصًّا ومن أصحاب المعرفة العميقة والتخصصية في ميادين اختصاصاتهم.



وعن توافق الدراسات التي سيناقشها المنتدى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من جهة، ومع متطلبات رؤية المملكة 2030، لفت الشويعر إلى أنه منذ انطلاق الرؤية تم وضعها كعنوان وشعار بارز للمنتدى منذ بداية الاجتماعات الأولية والتحضيرية لدراسات للمنتدى، ومنذ بداية تحديد الدراسات التي سيناقشها، معتبرًا الرؤية وتحقيقها ونجاحها هدفًا رئيسًا.



وقال إن الدراسات الخمس التي سيناقشها المنتدى تلامس بدرجة كبيرة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن المنتدى في دورته التاسعة يتزامن مع رئاسة المملكة واستضافتها لمجموعة العشرين، وأن دراسات المنتدى تتوافق مع اهتمامات هذه الدول، كما أن المنتدى أحد المشاركين في T20 بأربعة مواضيع تتعلق بقطاعات مهمة تبحثها المجموعة.



وأشار الشويعر إلى أن الغرفة تعمل في اللمسات الأخيرة لتحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي مستقل يخدم قضايا الاقتصاد الوطني.