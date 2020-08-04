العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.

سفارة المملكة العربية السعودية واشنطن

5

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 10:49 AM

دعت إلى اتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات والتواصل معها حال الطوارئ

العاصفة صارت إعصاراً.. سفارة المملكة بأمريكا تحذّر السعوديين بـ 3 ولايات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 3,904

حذّرت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين السعوديين الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا من إعصار إساياس.

وقالت السفارة عبر حسابها: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام الموجودين في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، بأنه نظراً لإمكانية تحول العاصفة #Isaias إلى إعصار، تأمل السفارة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في حال الطوارئ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سفارة المملكة العربية السعودية واشنطن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020