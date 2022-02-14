تمنى التوفيق لإدارة النفيعي.. عضو مجلس إدارة الأهلي" الدعجاني" يستقيل

قبلت إدارة النادي الأهلي استقالة عضو مجلس الإدارة، بندر الدعجاني، اليوم الاثنين، والتي أرجع أسبابها إلى ظروفه الخاصة.

ومن خلال تغريدة عبر تويتر، قال الدعجاني : "أشكر سمو وزير الرياضة وإخواني في مجلس إدارة النادي الأهلي على تفهم ظروفي الخاصة التي حالت بيني وبين إكمال خدمة نادينا العظيم بشكل رسمي".



وزاد : "سأبقى عاشقًا وداعمًا من ضمن عشاق هذا الكيان العظيم، أتمنى كل التوفيق لأخي ماجد النفيعي وأعضاء إدارته لتحقيق تطلعات جمهورنا الغالي".



يُذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.