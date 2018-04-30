"كاوست" تنظم ندوة "المكتبة شريك في البحث والتعلم"

بمشاركة 22 من الأكاديميين بالجامعات السعودية

نظمت مكتبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الاثنين، في مقر الجامعة في ثول، الندوة الوطنية الثانية تحت عنوان "المكتبة شريك في البحث والتعلم" بمشاركة 22 من الأكاديميين وقادة المكتبات من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية السعودية كجزء من أنشطتها الإقليمية لمناقشة سبل التعاون بين المكتبات وأمناء المكتبات في المملكة.

وقال ‏البروفيسور جيمس كالفن نائب رئيس كاوست للشؤون الأكاديمية إن النجاح الحقيقي لهذه المبادرة سيتحقق عند وصول مكتبة الجامعة للنسخة العاشرة من هذه الندوة بعد خمس سنوات بالتعاون المطلق بين جميع مكتبات الجامعات السعودية."

وقدم ‏الدكتور مدير مكتبة كاوست نبذة عن مساهمات المكتبة منذ نشأة الجامعة في 2010 في دعم البحث والتعليم من خلال تقديم برامج تعليمية حتى تطورت لتصبح خدمات أساسية تشمل التبادل الإلكتروني المتاح للوصول الحر على مستوى الجامعات السعودية في مجال النشر العلمي.

‏وأكد جانيس تيهورست، كبير أخصائيي مكتبة كاوست وماردسون ماك كوي من إدارة تسويق التقنية على أهمية تطوير برنامج توعية حول الملكية الفكرية لتثقيف مجتمعنا حول عملية إصدار الاختراع في إطار أكاديمي ضمن مشاركتهما في الندوة الوطنية الثانية بمكتبة كاوست.

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وأوضحت "لي ين هان" الأخصائية بالمكتبة أهمية تصميم وتطبيق برامج توعية إلكترونية لجميع الطلبة والباحثين فهي توفر درجة وعي كاف حول مهارات البحث في المكتبات للحد من السرقة الأدبية والانتحال خلال حديثها في الندوة الوطنية الثانية في مكتبة كاوست.

وبين محمد باعيسى مدير الأنظمة والخدمات الرقمية في مكتبة جامعة الملك عبدالله في مشاركته في الندوة أن المكتبة "تلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على البحث من خلال مساعدة الباحثين في تحسين تأثيرهم البحثي".

وأضاف قائلاً: "نعمل على تطوير الاتصالات العلمية لتسهيل الوصول إلى منشورات البحث العلمي".

‏ولفت ستيفن باك الأخصائي في مكتبة كاوست خلال مشاركته إلى أنه "من المهم أن يتأكد الناشر أن أبحاثه عادلة وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية وتساعد الباحثين على الوصول الحر إلى الأبحاث ومصادر المعلومات والمراجع."