الشباب يُجري مرانه الرئيسي تحضيرًا لموقعة الأهلي في الكأس

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم السبت الحصة التدريبية الرئيسية للفريق في ملعب النادي الرديف؛ وذلك استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



استهل المدرب "شاموسكا" حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين، وكذلك تمارين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، تلاها تمارين فنية، شهدت تطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.