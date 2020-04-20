أمين جدة يوجه بالتحقيق في ذبح عمالة لدواجن بقرب مدرسة مخصصة لسكنهم

بعد أن وثق أحد المواطنين فيديو لمخالفتهم

وجه أمين جدة بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول، حول إساءة استخدام عمال أحد مقاولي النظافة لسكن العمال المؤقت.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وثقه أحد الأشخاص، عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة، يقومون بذبح دجاج بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة لهم كمسكن مؤقت يستدعي تدخل الجهات المعنية لمحاسبتهم.

كما أظهر المقطع انفعال مصوره على قيام عمالة آسيوية تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة بذبح دجاجاً على مدخل مدرسة بحي النزلة جنوب جدة، وبجوار حاوية نظافة في منظر مقزز، وفي تصرف فردي من هؤلاء العمالة، التي لم تستشعر قيام الجهات المعنية بالعديد من الاحترازات لحماية المواطنين والمقيمين من الأوبئة، ومن ضمنها وضعهم في مدارس.