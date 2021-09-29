جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:02 AM

المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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