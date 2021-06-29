"الأمن الصناعي" تعقد عددًا من البرامج في "السلامة الصناعية والحماية من الحريق"

لرفع مستوى التأهيل الفني للمختصين بالمملكة من العاملين في المنشآت البترولية

عقدت الهيئة العليا للأمن الصناعي عددًا من البرامج التدريبية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، والتي تسعى من خلالها إلى استقطاب وتوطين أفضل الممارسات المتبعة في مجال السلامة الصناعية والحماية من الحريق.

وتهدف البرامج إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل الفني للمختصين في المملكة من العاملين في المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، إضافة إلى الاستشاريين والمقاولين في مجال السلامة الصناعية والحماية من الحريق، وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق (NFPA).