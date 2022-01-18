بهداف الدوري البرازيلي "تاليسكا".. النصر يواصل زحفه نحو صدارة الدوري

الاتحاد في القمة والشباب يتراجع والهلال ينتفض والأهلي يتحسن

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمنافسة من جديد على لقب الدوري، وتحديدًا مع نهاية مباريات الدور الأول، والسير قُدمًا في سكة الانتصارات مع انطلاق مباريات الدور الثاني.



ويتصدر محترف النصر، البرازيلي "تاليسكا"، قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور 17 جولة، برصيد 12 هدفًا.



يذكر أن النصر يأتي في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الشباب 33، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 38 مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، والأخير يأتي في المركز الرابع بـ30، ولا زال الأهلي يحاول اللحاق بركب مربع الكبار؛ حيث يأتي في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.