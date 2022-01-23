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في تدخّل من القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل تبعته إحالة

مكة.. ضبط 3 كجم حشيش داخل مركبة مواطن يرافقه آخر وتوقيفهما

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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر بحوزة شخصين.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق ضبطت (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر داخل مركبة يقودها مواطن ويرافقه آخر عبر طريق الساحل.

وأضاف: "جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص".