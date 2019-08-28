السعودية وروسيا تستكشفان الفرص الاستثمارية الرقمية الواعدة

خلال ورشة عمل استهدفت تعزيز فرص التعاون التقني والاقتصادي

نظّمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية بجمهورية روسيا الاتحادية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "اللقاء التعارفي مع مجموعة من الشركات الروسية".

جاء ذلك بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي ميخائيل مامانوف، وبمشاركة أكثر من 53 شركة تقنية سعودية وروسية، إلى جانب عدة جهات حكومية من الجانبين معنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويأتي تنظيم الورشة؛ بهدف تعزيز فرص التعاون التقني والاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين؛ بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للمملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، وتحفيز شركات التقنية في البلدين للعب دور أكبر في تنمية العلاقات الثنائية.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة وروسيا تزخران بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال الحيوي والمهم؛ داعيًا لتكاتف الجهود والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات أعلى تكون فيها المخرجات مُرضية لتطلعات قيادة وشعبي البلدين.

وتَضَمّنت الورشة، تقديمَ عرض مرئي للهيئة العامة للاستثمار، استعرضت فيه فرص وخطوات الاستثمار في المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكيفية دعمها في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، قبل تقديم العديد من العروض المرئية من الشركات التقنية المشاركة.

واشتملت الورشة على جلسات عمل نوقش فيها العديد من الموضوعات ذات الصلة؛ أبرزها: تعزيز سبل تطوير منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من التجربة الروسية في هذا الشأن؛ حتى تكون باعثًا ومحفزًا لتحقيق تطلعات القطاع، ومن المتوقع أن يشكل هذا اللقاء محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية في مجال التقنية.

وعلى هامش فعاليات الورشة، عُقد لقاء حكومي ضم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظيرتها الروسية، بحث فيه الطرفان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وفرص الاستثمار المشترك في المجال الرقمي؛ لتحقيق النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي والمهم من أجل تسريع خطوات إنجاز التحول الرقمي الشامل في المملكة.