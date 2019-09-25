"العساف" يبحث مع وزير خارجية النمسا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.