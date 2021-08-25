غرفة الخرج: 1800 فرصة وظيفية للشباب خلال ملتقى التوظيف الأول

يقام بمدينة السيح خلال يومي 7 - 8 سبتمبر القادم.. وفقًا لرؤية 2030

أعلنت غرفة الخرج عن 1800 فرصة وظيفية للشباب السعودي بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، خلال ملتقى التوظيف الأول الذي تنظّمه الغرفة في مقرّها الرئيس بمدينة السيح خلال يومي 7 - 8 سبتمبر القادم.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.