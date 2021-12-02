"الغذاء والدواء" تشارك في القمة السنوية لتحالف الجهات الرقابية على الأدوية

الحدث استضافته جمهورية البرازيل الاتحادية أمس واليوم

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), ضمن اجتماع القمة السنوي 2021، الذي استضافته جمهورية البرازيل الاتحادية يومي الأربعاء والخميس 26 و27 ربيع الثاني 1443هـ (الموافق 1 - 2 ديسمبر 2021).

وناقش المشاركون وجهات النظر والتحديات للجهات الرقابية العالمية حول جائحة كورونا (كوفيد 19) من ناحية متطلبات تسجيل وترخيص الأدوية واللقاحات، ومراقبة سلامتها وفعاليتها بعد تسويقها، والتفتيش التنظيمي للشركات المصنعة لها، والإشراف على التجارب السريرية، إضافةً إلى مناقشة ما يمكن فعله في المستقبل لتعزيز الاستجابات الأفضل والأسرع لحالات الطوارئ وجعل تطوير المنتجات الطبية وأنظمة التصنيع أكثر مرونة.

ويطرح التجمّع التحديات التي تواجه الدراسات السريرية للأدوية واللقاحات للنساء الحوامل والمرضعات والاستراتيجيات والأسس التي تهدف إلى إثبات الفعالية والسلامة لهن.

يذكر أن المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء انضمت للتحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA) العام الماضي، وذلك لتطوير الجانب الرقابي من خلال تبادل المعارف والمعلومات ونقل الخبرات ومشاركة البيانات الخاصة بالأدوية والعقاقير واللقاحات، إضافةً إلى الإسهام في مواجهة التحديات والأزمات التي قد تحدث حول سلامة وفعالية الدواء من خلال سهولة وسرعة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالدواء، والاطلاع على المستجدات الرقابية الدوائية والاشتراطات الخاصة بها.