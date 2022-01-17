سامسونج تنوي الكشف عن حاسب لوحي بشاشة 14 بوصة وبمواصفات استثنائية

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن نيتها الكشف عن حاسب لوحي ضخم بشاشة يصل قياسها إلى 14.6 بوصة تقريبًا، وبمواصفات استثنائية لا تقل ضخامة عن حجم الشاشة.

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن مصادر داخل سامسونج قولها إن حاسبها اللوحي "جلاكسي تاب إس 8 ألترا" يُتوقع أن يرى النور خلال شهر فبراير المقبل.

وسيأتي الحاسب بشاشة من نوع "أموليد" وبدقة تصل إلى 2960×1848 بيكسل، بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيتم دعمها بقلم إلكتروني "إس بين".

وسيتم دعم حاسب سامسونج اللوحي الجديد بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 512 جيجابايت.

وسيحتوي الحاسب اللوحي على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرات خلفية بدقة 13 ميجابيكسل و6 ميجابيكسل بزاوية عريضة للغاية، بالإضافة إلى معالج "كوالكوم" الجديد المبتكر "سنابدراجون 8 الجيل الأول".

كما سيحتوي حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا" على مكبرات صوت رباعية من نوع "دولبي أتموس"؛ فيما سيدعم الهاتف تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عنه في مؤتمر سامسونج المرتقب يوم 8 فبراير المقبل.