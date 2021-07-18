لأول مرة.. 96% من حركة الإنترنت بمنى على شبكة الجيل الخامس والرابع

حركة الحجاج تتجاوز 400% في يوم التروية بمتابعة مركز التحكم بالعمليات الرقمية

شهدت شبكة stc في منى حركة لافتة مع توافد ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى من يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام 1442، حيث تجاوز معدل حركة الحجاج في منى حتى ظهر اليوم الثامن أكثر من 400% مقارنة في نفس الساعة من العام الماضي.

ورصد مركز التحكم بالعمليات الرقمية الذي افتتح مؤخرًا في مجمع stc في الرياض كأكبر مركز تحكم ومراقبة في المنطقة الاختلاف في حركة الخدمات بالتوازي مع الاستراتيجية في نقل المزيد من الخدمات عبر الشبكات الأحدث، حيث سجلت الحركة الصوتية نموًا أكثر من 737% عن العام الماضي، حيث تم نقل أكثر من 65%، منها عبر الجيل الرابع لرفع تجربة العملاء في الخدمات الصوتية، فيما حملت شبكة الجيل الرابع والخامس أكثر من 96% من حركة الإنترنت في منى.

ويعمل مركز التحكم بالعمليات الرقمية على مدار الساعة على عدة عمليات حديثة استباقية، منها التنبؤ بأي مخاطر داخلية بوجه خاص أو حتى خارجية، مثل الطقس والأمطار وغيرها لضمان أداء الشبكة وتجربة العملاء على الهدف المنشود والتأكد من مسار استراتيجية الشركة في نقل خدماتها إلى التقنيات الأحدث من أجل رفع تجربة العملاء بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص، لوضع لبنة من لبنات الصور المشرفة التي تضعها حكومة خادم الشريفين للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عامًا بعد عام.