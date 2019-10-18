مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل

جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة"

ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة.

وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي.

وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.