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"القاضي": شعر بها بعض المواطنين ولم تسجل أي خسائر

مصر.. هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب منطقة غرب الجيزة

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومترًا غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.



وتفصيلًا: أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.