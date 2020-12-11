مصر.. هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب منطقة غرب الجيزة

"القاضي": شعر بها بعض المواطنين ولم تسجل أي خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومترًا غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وتفصيلًا: أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

مصر الجيزة هزة أرضية محافظة الجيزة

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11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 09:07 PM

"القاضي": شعر بها بعض المواطنين ولم تسجل أي خسائر

مصر.. هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب منطقة غرب الجيزة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومترًا غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وتفصيلًا: أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

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