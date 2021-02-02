الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 306.000

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".