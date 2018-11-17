"تقنية نجران" تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم

عبر الموقع الإلكتروني في تخصصات تقنية الحاسب والقوى الكهربائية

تواصل الكلية التقنية بنجران، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1439 / 1440هـ، حتى الـ 14 من ربيع الأول الجاري عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa، بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي عبدالله آل عتيق؛ أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج الميكانيكي"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".

وبيّن آل عتيق؛ أنّ أعمال القبول بالكلية وتسلُّم الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 30 / 4 / 1440هـ، كما أن المرشحين ستصل إليهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوّال المسجل في الطلب.