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تزامنًا مع الحملات المتواصلة على الأسواق والمحال

"صفا جدة" تغلق مركزين تجاريين لمخالفتهما احترازات كورونا

أغلقت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مركزين تجاريين لمخالفتهما تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع الحملات المتواصلة للأمانة على الأسواق والمحال التجارية لرصد المخالفات.



وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن فرق الرقابة تابعت جولاتها الميدانية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأكدت الشمراني أن الجولات شملت متابعة عربات البيع المتنقلة داخل أحياء "الصفا والمروة" التابعين للنطاق وتضمنت الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها والحدائق العامة بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات، وتطبيق العقوبة في حق غير الملتزمين بالتعليمات الصحية.