مقتل أشهر راقٍ في الجزائرعلى يد مجهولين

ابنه: غدروا به.. حسبي الله ونعم الوكيل

قُتل الراقي الجزائري المعروف "أبو مسلم بلحمر" 52 عامًا، فجر أمس الأحد بمنزله في مدينة غليزان شمال غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن "بلحمر" عُثر عليه غارقًا في دمائه بمسكنه، بعد أن وُجهت له طعنات عديدة بالخنجر على أماكن متفرقة من جسده من قِبَل مجهولين لا يزالون في حالة فرار.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، أكد مدير مستشفى غليزان أن "بلحمر" فارق الحياة قبل وصوله إلى المؤسسة العلاجية، وقد لوحظت آثار الطعنات "على كامل جسده، من الأمام ومن الخلف، وعلى مستوى القلب".

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة للقبض على الجناة؛ في حين أكد شهود أن "عيادته" تعرضت لتخريب كبير في الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع "النهار"، عبّر مسلم بلحمر (ابن الراقي القتيل) عن أسفه لما أصاب والده.

وقال الابن: إن شخصًا دق باب منزلهم بقوة، صبيحة اليوم في حدود الساعة الثانية صباحًا، وقام المرحوم والده بالنهوض لفتح الباب.

وأضاف مسلم، أن المرحوم الراقي الحاج "بلحمر" تلقى من الشخص أربع ضربات بالخنجر في صدره، فور فتحه لباب المنزل؛ مما أدى لوفاته مباشرة.

وصرّح قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يرحمه، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة، ونطلب من جميع الجزائريين الدعاء له". وأضاف "مسلم" أن والده مات غدرًا لكنه مات رجلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراقي "بلحمر" كان دائم الحضور في العديد من القنوات المحلية، كما رافق في العديد من المرات المنتخب الجزائري لكرة القدم قبل خوضه مباريات مصيرية.

والراقي هو معالج يقدم خدمات "الرقية الشرعية" لعلاج مرضى يعانون من مشاكل نفسية في الغالب؛ حيث يقوم بقراءة أدعية ونصوص إسلامية مقدسة بنية الشفاء.