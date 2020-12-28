"السوق المالية" تلغي ترخيص "نومورا العربية السعودية"

وافقت على الترخيص لشركة "كريدي أجريكول سي آي بي"

أعلنت هيئة السوق المالية عن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة "نومورا العربية السعودية"، بناءً على طلبها.

وقالت "الهيئة": بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن الموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة "نومورا" العربية السعودية في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، وذلك بناءً على طلبها.

وقد أعلنت هيئة السوق المالية عن الترخيص لشركة "كريدي أجريكول سي آي بي" العربية المالية في ممارسة أنشطة التعامل، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وقالت "الهيئة": بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424 ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس

هيئة السوق المالية قراره المتضمن الترخيص لشركة |كريدي أجريكول سي آي بي العربية المالية في ممارسة أنشطة التعامل، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.