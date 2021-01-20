مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع

حالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 09:36 AM

حالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية

مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

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